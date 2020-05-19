Россети Сибирь обеспечат надежное электроснабжение туристических и курортных объектов в Алтайском крае

В этом году регионы, на территории которых расположены курорты и зоны массового отдыха, будут пользоваться большой популярностью у россиян. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и закрытием внешних границ ожидается рост нагрузки на отечественные курорты.



Алтайский филиал Россети Сибирь готов обеспечить надежное электроснабжение всех туристических и курортных объектов федерального и регионального значения в крае, а также инфраструктуры зон отдыха в период летнего сезона 2020 года.

В зоне особого внимания алтайских энергетиков такие значимые объекты как здравницы и санатории города-курорта Белокуриха, лечебница в городе Яровом, детские оздоровительные учреждения регионального и муниципального значения на всей территории Алтайского края. Персонал электросетевой компании проводит мониторинг состояния объектов электросетевого хозяйства, от которых запитаны туристические и курортные объекты.

Николай Сычёв,

директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети:

Ведется осмотр линий электропередачи, подстанций, КТП. Надежное электроснабжение санаториев и медицинских учреждений этим летом, как впрочем, и в предыдущие сезоны, будет обеспечено. Мы на постоянной связи с руководителями курортных объектов, с главой города. Все возникающие вопросы решаем оперативно.

Всего на территории девяти регионов Сибири и Дальнего Востока насчитывается 140 курортных зон. Из них пять — федерального значения, 61 — регионального значения и 74 детских летних лагеря. Главными туристическими местами на территории присутствия компании «Россети Сибирь» традиционно являются Байкал, Алтай и Республика Хакасия: там сконцентрировано самое большое число курортов, санаториев и пансионатов.

Павел Акилин,

генеральный директор Россети Сибирь:

Безусловно, подготовка сетей к летнему туристическому сезону — это ежегодная традиционная история, однако в этом году ситуация особая. Как будет возможность, россияне поедут на российские курорты. Это наш Алтайский край и Горный Алтай, Бурятия, Хакасия… Базы отдыха и пансионаты должны быть готовы к тому, чтобы принять отечественных туристов. Поэтому сейчас нами проводятся внеплановые осмотры всех электросетевых объектов, которые задействованы в схемах внешнего электроснабжения баз отдыха, пансионатов, курортов и детских лагерей отдыха. Устраняем возникшие замечания. На территории нашего присутствия находятся почти полторы сотни объектов.

В Россети Сибирь обеспечение надежного электроснабжения курортных зон будет находиться на особом контроле с 1 июня и до конца сентября.