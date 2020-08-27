Россети Сибирь обеспечит надежное электроснабжение школ в Алтайском крае

Перед началом учебного года специалисты особенно тщательно проверяют энергообъекты, от безаварийного функционирования которых зависит электроснабжение школ вузов ссузов и детских садов.
Во всех производственных отделениях Алтайского филиала Россети Сибирь проводятся внеочередные осмотры и обследования электросетевых объектов, задействованных в схемах внешнего электроснабжения образовательных учреждений. Установлен особый контроль за работой оборудования. Персонал готов к оперативному реагированию на нештатные ситуации, в том числе к обеспечению резервного электроснабжения учебных заведений с помощью передвижных источников питания — РИСЭ.
Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и регионе, образовательный процесс в Алтайском крае начнется в очном формате. А это значит, что электроснабжение учебных заведений должно быть бесперебойным.
Традиционно 1 сентября — это отличная возможность для профилактической работы по предотвращению детского травматизма на энергообъектах. В компании «Россети Сибирь» разработан целый комплекс мероприятий: уроки, встречи, конкурсы, тематические акции. Все это для того, чтобы донести до ребят важные и нужные знания. Из-за пандемии этот процесс сейчас в большей части переведен в онлайн формат, разработаны новые дистанционные направления работы, которые диктует сегодняшний день.
Специалисты энергокомпании обращаются также к родителям и учителям с просьбой напомнить детям основные правила электробезопасности.
Если Вы стали очевидцем оставленного без внимания или ненадлежащим образом запертого энергоустройства (трансформаторной подстанции), то просим позвонить на телефон горячей линии 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). По этому же телефону можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода.
Предотвратить беду проще. Не оставайтесь равнодушными!