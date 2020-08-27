Россети Сибирь обеспечит надежное электроснабжение школ в Алтайском крае

Начало учебного периода в этом году — радость особая. И дети, и педагоги соскучились по стенам родных школ и с нетерпением ждут 1 сентября. Энергетики тоже готовятся к этому событию. Компания «Россети Сибирь» обеспечит надежное электроснабжение учебных заведений на всей территории присутствия.

Перед началом учебного года специалисты особенно тщательно проверяют энергообъекты, от безаварийного функционирования которых зависит электроснабжение школ вузов ссузов и детских садов.

Во всех производственных отделениях Алтайского филиала Россети Сибирь проводятся внеочередные осмотры и обследования электросетевых объектов, задействованных в схемах внешнего электроснабжения образовательных учреждений. Установлен особый контроль за работой оборудования. Персонал готов к оперативному реагированию на нештатные ситуации, в том числе к обеспечению резервного электроснабжения учебных заведений с помощью передвижных источников питания — РИСЭ.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в стране и регионе, образовательный процесс в Алтайском крае начнется в очном формате. А это значит, что электроснабжение учебных заведений должно быть бесперебойным.

Традиционно 1 сентября — это отличная возможность для профилактической работы по предотвращению детского травматизма на энергообъектах. В компании «Россети Сибирь» разработан целый комплекс мероприятий: уроки, встречи, конкурсы, тематические акции. Все это для того, чтобы донести до ребят важные и нужные знания. Из-за пандемии этот процесс сейчас в большей части переведен в онлайн формат, разработаны новые дистанционные направления работы, которые диктует сегодняшний день.

Специалисты энергокомпании обращаются также к родителям и учителям с просьбой напомнить детям основные правила электробезопасности.

Если Вы стали очевидцем оставленного без внимания или ненадлежащим образом запертого энергоустройства (трансформаторной подстанции), то просим позвонить на телефон горячей линии 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). По этому же телефону можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода.

Предотвратить беду проще. Не оставайтесь равнодушными!