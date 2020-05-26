Россети Сибирь помогает реализации национальных проектов в Алтайском крае

Специалисты Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» продолжают работы по технологическому присоединению к электросетям социально значимых объектов, строящихся в рамках реализации в регионе национальных проектов.

Алтайские энергетики помогают реализации приоритетных национальных проектов в крае, обеспечивая надежное электроснабжение новых детских садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других объектов. До 2023 года в перечне на техприсоединение таких объектов 83 пункта. Среди них более 50 — учреждения здравоохранения, культуры и образования. Предполагается строительство экологических сооружений, а также развитие дорожной сети, например, в Тогульском, Чарышском, Славгородском, Тальменском, Целинном районах.

Специалисты компании подключили к сетям более 30 объектов здравоохранения, 9 объектов сферы образования в 2019 году и уже 10 медицинских учреждений — это фельдшерско-акушерские пункты, в 2020 году. Например, детский сад «Колосок» в Первомайском районе, Третьяковская и Кировская средние школы, Локтевский технологический техникум.

В сфере связи и дорожного хозяйства в 2019 году и за пять месяцев 20 года исполнено более 100 договоров по каждому направлению. Выполнены заявки на монтаж электрооборудования электрооборудование для освещения автодорог, мостов, уличного освещения в общем количестве 235 единиц за период 2019 год и пять месяцев 2020 года.

Всего за четыре месяца этого года Россети Сибирь подключили к сетям в Алтайском крае более 600 новых потребителей. Среди них 10 фельдшерско-акушерских пунктов, одна школа, два животноводческих комплекса и рыболоводческая ферма. Самые крупные заявки на 10 МВт и 5 Мвт поданы от смежных энергокомпаний.

«Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности энергетического предприятия. Эти работы позволяют не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для социального развития региона, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата», — отмечают энергетики.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.