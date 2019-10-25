Россети Сибирь поставили под рабочее напряжение подстанцию «Северная» в Рубцовске

Старейшая подстанция города Рубцовска напряжением 110/35/6 киловольт «Северная» Алтайского филиала Россети Сибирь получила вторую жизнь. После завершения реконструкции она стала современным, надежно функционирующим энергообъектом, который обеспечит более качественное энергоснабжение потребителей. Стоимость реализации проекта — более 300 миллионов рублей.

Работы по реконструкции на подстанции «Северная» велись два года. За это время был построен новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтирована система релейной защиты и автоматики, установлено новое силовое оборудование. Можно сказать, что алтайские энергетики построили объект заново. Уникальность новой подстанции в том, что теперь это — инновационный, объект с современным высокотехнологичным электротехническим оборудованием, которое позволит снизить эксплуатационные расходы, имеет большой срок службы и соответствует всем требованиям. В настоящее время подстанция поставлена под рабочее напряжение, идет комплексное опробование под нагрузкой.

Кроме почти двух тысяч бытовых потребителей, запитанных от этой подстанции, есть еще котельные, объект водоснабжения, интернат, школа, телецентр Рубцовска и предприятия промышленного сектора, — говорит директор производственного отделения «Западные электрические сети» Сергей Самсонов. — Реконструкция энергообъекта решает комплекс задач: снизится количество технологических нарушений, появятся дополнительные возможности для присоединения новых потребителей, уменьшится уровень технических потерь электроэнергии в сетях.

В 2019 году инвестиции Россети Сибирь в Алтайском крае, кроме строительства новых объектов, направлены на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию действующих линий электропередачи и подстанций, замену оборудования на объектах электросетевого хозяйства Алтайского края. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году алтайские энергетики вложат около миллиарда рублей с целью повышения качества и надежности энергоснабжения жителей региона.