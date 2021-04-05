5 апреля 5°C
﻿
Потребитель
23

«Россети Сибирь» повышают надежность электроснабжения популярных у туристов районов Алтайского края

Не секрет, что в условиях пандемии возрос интерес к отечественному туризму. Особой популярностью у путешественников пользуются предгорные районы Алтайского края. Для повышения качества и надежности электроснабжения этой территории филиал ПАО «Россети Сибирь — «Алтайэнерго» направит 56 миллионов рублей.

Ремонтная кампания.
Ремонтная кампания.
Архив компании «Россети Сибирь»

Эти средства необходимы для ремонта линий электропередачи и подстанций Алтайского, Петропавловского, Смоленского, Быстро-Истокского и Солонешенского районов. Именно здесь сосредоточено большое количество туристических баз и гостиниц, предприятий аграрного сектора и перерабатывающей промышленности. Здесь производят экологически чистые продукты, которые пользуются большим спросом не только у жителей региона, но и за его пределами. Кроме того эти территории имеют сложный рельеф, а объекты электросетевого хозяйства несут повышенную нагрузку во время непогоды.

— Предгорье Алтая — одно из любимых мест для семейного отдыха, ­- говорит турист и путешественница Ксения Безбородова. — Если раньше мы всегда с собой возили альтернативный источник электроэнергии, то в последние годы некоторые базы, например, Алтайского района, радуют постоянным напряжением в сети. Что-то меняется к лучшему — и это очень хорошо.

К планированию ремонтной кампании в «Алтайэнерго» подходят грамотно и взвешенно: в первую очередь работы сосредоточены в самых проблемных точках.

— Ремонтные работы выполняем своими силами, без привлечения подрядчиков, — говорит директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети Николай Сычев. — В этом году мы отремонтируем 154 комплектные трансформаторные подстанции, почти 900 километров линий электропередачи разного класса напряжения, заменим 555 аварийных опор, расчистим от древесно-кустарниковых растений 131 гектар просек в охранных зонах ЛЭП. Тщательная подготовка оборудования нужна для того, чтобы в период пиковых нагрузок система работала надежно.

Всего в 2021 году на реализацию ремонтной программы в Алтайском крае будет направлено около 500 миллионов рублей. Основные виды работ: замена опор, изоляторов, провода ЛЭП, ремонт распределительных пунктов, трансформаторных подстанций.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость