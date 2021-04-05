«Россети Сибирь» повышают надежность электроснабжения популярных у туристов районов Алтайского края

Не секрет, что в условиях пандемии возрос интерес к отечественному туризму. Особой популярностью у путешественников пользуются предгорные районы Алтайского края. Для повышения качества и надежности электроснабжения этой территории филиал ПАО «Россети Сибирь — «Алтайэнерго» направит 56 миллионов рублей.

Ремонтная кампания. Архив компании «Россети Сибирь»

Эти средства необходимы для ремонта линий электропередачи и подстанций Алтайского, Петропавловского, Смоленского, Быстро-Истокского и Солонешенского районов. Именно здесь сосредоточено большое количество туристических баз и гостиниц, предприятий аграрного сектора и перерабатывающей промышленности. Здесь производят экологически чистые продукты, которые пользуются большим спросом не только у жителей региона, но и за его пределами. Кроме того эти территории имеют сложный рельеф, а объекты электросетевого хозяйства несут повышенную нагрузку во время непогоды.

— Предгорье Алтая — одно из любимых мест для семейного отдыха, ­- говорит турист и путешественница Ксения Безбородова. — Если раньше мы всегда с собой возили альтернативный источник электроэнергии, то в последние годы некоторые базы, например, Алтайского района, радуют постоянным напряжением в сети. Что-то меняется к лучшему — и это очень хорошо.

К планированию ремонтной кампании в «Алтайэнерго» подходят грамотно и взвешенно: в первую очередь работы сосредоточены в самых проблемных точках.

— Ремонтные работы выполняем своими силами, без привлечения подрядчиков, — говорит директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети Николай Сычев. — В этом году мы отремонтируем 154 комплектные трансформаторные подстанции, почти 900 километров линий электропередачи разного класса напряжения, заменим 555 аварийных опор, расчистим от древесно-кустарниковых растений 131 гектар просек в охранных зонах ЛЭП. Тщательная подготовка оборудования нужна для того, чтобы в период пиковых нагрузок система работала надежно.

Всего в 2021 году на реализацию ремонтной программы в Алтайском крае будет направлено около 500 миллионов рублей. Основные виды работ: замена опор, изоляторов, провода ЛЭП, ремонт распределительных пунктов, трансформаторных подстанций.