«Россети Сибирь» предлагает жителям Алтайского края принять участие в инновационном проекте

Компания «Россети Сибирь» выступает в качестве агрегатора в пилотном проекте Правительства Российской Федерации по управлению спросом и регулированию цен на электроэнергию.

Это эффективный инструмент снижения цен на электричество в пиковые часы, когда для покрытия спроса привлекаются менее эффективные генерирующие объекты. Причем относительно небольшое снижение потребления может привести к существенному снижению цены. Потребители могут работать на рынках как самостоятельно (относительно крупные потребители), так и с помощью специализированных организаций — агрегаторов нагрузки. Компании-агрегаторы объединяют регулировочные возможности нескольких потребителей и выступают в качестве их посредника с инфраструктурой рынка.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей разработана Системным оператором. Всего в «пилоте» участвуют почти 100 компаний-агрегаторов, они представляют более 300 объектов управления энергопринимающими устройствами одного или нескольких потребителей.

«Россети Сибирь», выступая в роли агрегатора, может оснащать потребителя необходимым для снижения потребления оборудованием, консультировать по вопросам технологии разгрузки, разрабатывать оптимальные планы участия в управлении спросом.

«Мы всегда открыты партнерству, в том числе при реализации услуг управления спросом. Многие предприятия уже выказывают заинтересованность к участию в проекте. Экономический эффект для каждого предприятия является индивидуальным и зависит от его возможностей к оперативному изменению потребления. Например, при снижении потребления на 0,5 МВт в течение 2-х часов подряд всего три раза в месяц дополнительный доход предприятия может превысить 500 тысяч рублей в год», — отметил начальник департамента взаимодействия с клиентами компании «Россети Сибирь» Дмитрий Плющик.

В филиале «Хакасэнерго» такой проект реализуется с 2020 года. Первым объектом, участвующим в реализации пилотного проекта по агрегированному управлению спросом, стало крупное золотодобывающее предприятие «Артель Старателей Хакасия».

«Опыт участия в проекте управления спросом на электроэнергию в партнерстве в Россети Сибирь для нас был неожиданным и в целом весьма положительным. Удивило, что можно зарабатывать, не вкладывая и не предпринимая никаких особых усилий — по сути не работая. Просто мы в нужный момент сокращали энергопотребление, что для предприятия прошло практически незаметно. Планируем и дальше участвовать в этом проекте», — поделился главный инженер компании «Артель старателей Хакасия» Константин Кудряшов.

В 2021 году планируется задействовать в реализации этой услуги все филиалы энергокомпании, в том числе и филиал «Алтайэнерго».