Россети Сибирь приступили к формированию кадрового резерва

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «МРСК Сибири») в 2019 году запускает пилотный проект по формированию кадрового резерва.

Проект стартовал с реализации комплексной программы формирования и развития кадрового резерва на три должности: мастер УЭС, начальник РЭС и диспетчер.

Задача — выявление и развитие перспективных молодых сотрудников, обладающих высоким потенциалом и мотивацией к профессиональному и карьерному росту, развитию компании, а также готовых к переезду.

Кандидаты с высшим профильным образованием могут претендовать на должности мастера участка или начальника района электрических сетей. Имеющим как высшее, так и среднее энергетическое образование предлагаются должности диспетчеров.

Общие требования при зачислении в кадровый резерв: опыт работы, готовность к переезду в границах ответственности Россети Сибирь и возраст — не старше 36 лет.

Участникам проекта предстоит пройти несколько отборочных процедур, в частности онлайн тестирование на оценку потенциала и уровня профессиональных и управленческих компетенций.

Двадцать победителей с февраля по июнь 2020 года продолжат свое профессиональное развитие по специально разработанной модульной образовательной программе, в рамках которой научатся разрабатывать проекты, управлять финансами, получат инструменты управления персоналом, погрузятся в цифровую трансформацию, научатся грамотно выстраивать коммуникации и освоят базовый управленческий цикл. Между модулями победителям предстоит работа с наставником, стажировки, выполнение индивидуального плана развития и работа над проектом.

Желающие принять участие в конкурсе кандидатов для формирования резерва на востребованные должности могут заполнить заявку (бланк на сайте компании) и направить на электронный адрес: Papsueva_SV@rosseti-sib.ru (в теме указать «для участия в конкурсе кадрового резерва»).