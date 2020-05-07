Россети Сибирь продолжает устанавливать «умные» счетчики в Алтайском крае

С начала 2020 года компания «Россети Сибирь» продолжает работы по оснащению интеллектуальными приборами учета всей территории присутствия, в том числе и Алтайского края.

До конца текущего года в зоне обслуживания Алтайского филиала Россети Сибирь планируется установить 6448 «умных» приборов учета. Всего на сегодняшний день в крае уже установлено более 87 тысяч таких счетчиков.

На территории девяти регионов компания установит в этом году 116 тысяч «умных» счетчиков. Затраты составят 2 миллиарда рублей. В 2021 году планируется увеличить долю потребителей, имеющих «умные» счетчики, до 50%. Ожидаемый эффект от снижения потерь электроэнергии за счет внедрения такой системы учета оценивается в 104 млн кВтч.

По итогам прошлого 2019 года общее число интеллектуальных приборов учета на всей территории присутствия энергокомпании достигло 603 тысяч, это 31% от всего числа точек учета. Из них в течение 2019 года установлено 122 тысячи.

Повышение качества электроснабжения потребителей идет путем внедрения в энергосетевой комплекс новых цифровых решений. И одно из них — оснащение сетей «умными» счетчиками, образующими интеллектуальную систему учета электрической энергии (ИСУЭ).

Установка интеллектуальных приборов дает возможность не только повысить качество и точность учета, но и автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. По расчетам специалистов, коммерческие потери снизятся до 12%. Это позволит обеспечить в дальнейшем стопроцентную автоматизацию и полное исключение коммерческих потерь электроэнергии.

Напомним, интеллектуальные приборы учета электроэнергии устанавливаются абсолютно бесплатно. С помощью дистанционного пульта потребители смогут самостоятельно снимать показания в любое время, а специалисты — осуществлять автоматический сбор показаний всех «умных» счетчиков в единый момент времени. Интеллектуальные приборы позволяют потребителям перейти на многотарифный учёт и сэкономить на оплате за электричество, а также помогут защитить электрооборудование от внешних воздействий.

Справка

ГК «Россети» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 255 539 км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 046 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 836 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный).