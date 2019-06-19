Россети Сибирь: ремонтная программа идет по плану

Все филиалы компании «Россети Сибирь» (ранее МРСК Сибири) реализуют годовую ремонтную программу. Ежегодная деятельность компании по ремонту сетевого оборудования позволяет улучшить динамику по снижению количества технологических нарушений в работе электросетевого комплекса на территориях присутствия Россети Сибирь.

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода компания отремонтирует в регионах присутствия почти 30 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) и заменит более 26 тысяч опор. На эти цели будет направлено более 6 млрд рублей.

Сложные погодные условия в сибирских регионах обязывают энергетиков проводить тщательную работу по подготовке энергосетевого комплекса к бесперебойному прохождению отопительного сезона. Всего планируется отремонтировать 26 тысяч 455 километров воздушных линий 35−110 кВ и 0,4−6 (10) кВ, а также заменить свыше 26 тысяч опор ЛЭП. На эти цели, а также расчистку трасс и замену дефектных изоляторов «Россети Сибирь» предусмотрела 6 млрд рублей.

Ремонтной программой филиала Россети Сибирь в Алтайском крае предусмотрен ремонт более семи тысяч километров ВЛ напряжением 0,4−110 кВ. К зиме будет расчищено около 1,8 тысяч гектар просек под ЛЭП — чтобы предотвратить во время сезонных ветров падение на линии веток или деревьев. В регионе, где площадь лесного фонда составляет более четверти территории, работа по расчистке трасс ВЛ приобретает особое значение. В течение года будут капитально отремонтированы 1464 комплектных трансформаторных подстанции (КТП) 0,4/10 кВ. А также свыше двух тысяч единиц коммутационного оборудования на трансформаторных подстанциях 35−110 кВ. На эти цели направлено около 500 миллионов рублей. В рамках инвестпрограммы в текущем году будет введено в эксплуатацию свыше 320 км модернизированных и вновь построенных линий электропередачи и 17 МВА мощностей. На эти цели направлен миллиард рублей.

Большое внимание в Россети Сибирь уделяют обучению и подготовке персонала: во всех филиалах проходят противоаварийные и противопожарные тренировки.

В круглосуточном режиме в Россети Сибирь продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте cветлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.