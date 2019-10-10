Россети Сибирь: спасаем птиц от воздействия электрического тока

Почти девять тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) установлено с 2010 года на линиях электропередачи в зоне обслуживания Алтайского филиала Россети Сибирь. Цель реализации такой программы — защита редких пернатых от поражения током. Объем средств, вложенных в её реализацию — более двух с половиной миллионов рублей.

Одно общее дело объединяет два разных понятия «орнитология» и «энергетика» — это сохранение численности диких птиц. Чтобы защитить редких пернатых, специалисты Россети Сибирь на всей территории присутствия компании устанавливают птицезащитные устройства на линиях электропередачи рядом с лесными массивами, на открытых степных территориях, а также недалеко от заповедников и в зонах миграции птиц.

Как правило, в группе риска крупные хищные птицы: беркут, кречет, балобан, степная пустельга и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, — сокол-сапсан. На провода они обычно садятся, чтобы передохнуть, съесть пойманную добычу или даже построить гнездо. Задевая незащищенную линию или изолятор, пернатые могут погибнуть.

Мероприятия по охране животного мира предусмотрены экологической политикой электросетевой компании и призваны минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. При этом повышается и надежность электроснабжения потребителей, поскольку уменьшается число отключений из-за «птичьего» фактора.

Птицезащитное устройство представляет собой кожух из прочных полимерных материалов, монтируется во время подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду на траверсе высоковольтной линии, перекрывая изолятор и часть провода. Кроме того, ПЗУ обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний, вызываемых воздействием ветра. В результате гирлянда изоляторов защищена от повреждений, а сами птицы — от поражения электрическим током.

Программа по установке ПЗУ в Алтайском крае разработана до 2021 года. В 2019 и 2020 годах алтайские энергетики установят еще 300 ПЗУ на линиях электропередачи в разных районах региона.