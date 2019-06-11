Россети-Сибирь участвуют в управленческом форуме АТР-2019

Форум, в котором участвуют молодые люди из 74 регионов России и 13 стран, посетили полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев и первый заместитель председателя комитета, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Россети-Сибирь на форуме представляли Константин Климов из алтайского филиала компании и Иван Барышков из омского филиала. Энергетики рассказали о системе работы с молодежью в крупнейшей электросетевой компании Сибири. Большой интерес у участников площадки вызвал проект «Энергоотряд», который реализуется с 2013 года. Это уникальная возможность для студентов вузов профильных специальностей получить практические навыки в подразделениях компании. Представители Россети-Сибирь также презентовали молодежные формации, работающие в филиалах Общества, рассказали о возможностях карьерного роста молодых специалистов.

Всего в работе форума АТР-2019 принимают участие более 200 российских и зарубежных экспертов. Образовательная программа развернута на 20 площадках по 14 направлениям.

По словам Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, нынешний молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития» продолжает десятилетнюю историю, которую прошел форум под предыдущим своим названием — «Алтай. Точки роста».

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: