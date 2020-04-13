Россети Сибирь в Алтайском крае подготовили энергообъекты к прохождению паводкового и пожароопасного периода

Не только зимний максимум нагрузок является испытанием энергосистемы на прочность. С наступлением весны линии электропередачи и подстанции подвергаются воздействию «большой воды» и огня. Чтобы электросетевой комплекс работал без сбоев в любое время года, энергетики готовят объекты ко всем возможным нештатным ситуациям.

В Алтайском крае в этом году количество снега минувшей зимой превысило многолетние показатели в 1,5 — 2,7 раза, поэтому есть опасения, что паводок будет обильным. На территории обслуживания Алтайского филиала 39 муниципальных образований находятся в зоне повышенного риска в части паводковой обстановки. Здесь расположены 192 объекта электросетевого хозяйства: 172 воздушные линии электропередачи и 20 подстанций.

В этих районах принимаются особые меры по предупреждению нештатных ситуаций. Сформированы обходные и резервные схемы питания подстанций, попадающих в зону возможного подтопления, выполнена ревизия состояния переходов воздушных линий электропередачи через водные объекты. Там где необходимо проведена обваловка опор, подсыпка грунта. Подготовлены вездеходная техника и плавательные средства, необходимое оборудование, материалы и ГСМ. Осуществляется круглосуточный контроль паводковой обстановки в зонах риска.

Есть в компании и перечень линий напряжением 110 кВ, по которым будет осуществляться выдача мощности электростанций в период паводка — всего 23 таких ЛЭП.

В филиале создана группировка сил и средств для ликвидации технологических нарушений во время возможных чрезвычайных ситуаций: 43 бригады, численностью 212 человек, 84 единицы техники. Предусмотрена возможность наращивания этой группировки до 261 бригады.

В постоянной готовности находятся 20 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), а в Солонешенском районе на трех удаленных подстанциях стационарно установлены 3 РИСЭ, мощностью 250 кВт каждый.

Подготовлен сетевой комплекс края и к пожароопасному периоду, который в регионе официально объявлен с 10 апреля. Проведено полное противопожарное обследование территорий, зданий и сооружений. Проводятся регулярные тренировки персонала по отработке действий во время ликвидации пожаров. Ведется мониторинг пожарной обстановки в регионе. Подготовлена также и группировка сил и средств, в составе 37 формирований, численностью 170 человек.

Всего, на территории Сибири и Дальнего Востока к проведению мероприятий по снижению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации от Россети Сибирь и МЧС могут быть привлечены 898 бригад, 4707 человек, 1810 единиц техники, 300 плавсредств, 638 резервных источников снабжения энергией (РИСЭ), 357 мотопомп. Создан запас инертных материалов (пескогравийная смесь, скальник) в объеме 2614 тонн. Все мероприятия по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый период 2020 года выполнены в полном объёме.

Для оперативного решения задач по привлечению дополнительных сил и средств заключены соглашения о взаимодействии с другими энергокомпаниями и подрядными организациями. Организовано оперативное взаимодействие с Правительствами регионов, подразделениями МЧС, муниципалитетами.

Справка

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» — 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.

Компания «Россети Сибирь» (ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания (МРСК) Сибири») — дочернее общество ПАО «Россети», является одной из самых крупных компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания — свыше 1,934 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 0,4−110 кВ — 270,1 тыс. км. В электросетевой комплекс Россети Сибирь входит 56 979 трансформаторных подстанций 6−10−35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35−110 кВ общей установленной мощностью 45 386 МВА.

В Россети Сибирь действует единый контакт-центр: 8−800−1000−380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний «Россети»: 8−800−220−0-220.