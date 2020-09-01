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Россети Сибирь в Алтайском крае защищает птиц от поражения электрическим током

Около 8000 птицезащитных устройств установлено на объектах электросетевого хозяйства Россети Сибирь в Алтайском крае. Такие приборы размещаются в местах постоянного обитания птиц, занесённых в Красную книгу, а также на пути сезонной миграции пернатых.

Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.

К перелету птиц готовятся не только экологи. Весной детвора готовит для них скворечники, а энергетики — птицезащитные устройства (ПЗУ), к осени эта работа также усиливается.

Опоры и провода воздушных линий электропередачи, несущие нам свет, опасны для пернатых, которые часто используют их для отдыха. Задача ПЗУ — предотвратить гибель диких птиц от поражения электрическим током. В Алтайэнерго реализуется комплексная программа по защите занесённых в Красную книгу редких птиц. Совместно с экологами определён перечень территорий, входящих в зону их обитания — около 40 районов Алтайского края.

Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.
Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.
Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.
Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.
Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.
Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.

Николай Бондаренко,
главный специалист управления производственной безопасности и производственного контроля филиала Алтайэнерго:

— Проблема гибели птиц на линиях электропередачи известная и довольно распространённая. В её решении мы опираемся на международный опыт. Установка ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения током, а потребителей электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.

Пилотной территорий стал Усть-Калманский район. В 2010 году на участке ЛЭП, расположенном в непосредственной близости к ключевым орнитологическим территориям международного значения, было размещено 570 птицезащитных устройств. Практика показала: в местах установки ПЗУ гибель птиц предотвращается почти на 100%. Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт, наиболее опасные для птиц. Сейчас подобные устройства, которые правильно называются: антиприсадочными ставятся и на линии 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

Установка птицезащитных устройств.
Установка птицезащитных устройств.
Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.

Алексей Эбель,
орнитолог, вице-президент Союза охраны птиц России:

— Программа «Птицы и энергетика» осуществляется Союзом охраны птиц России чуть-ли не с момента создания этой структуры, то есть более 20 лет. Тем не менее, проблема не остаётся менее актуальной, так как линий электропередачи не становится меньше, а, зачастую, новые их конструкции не проверяются на безопасность для птиц. Поэтому мы всемерно поддерживаем работу компании Россети-Сибирь в Алтайском крае и надеемся, что благодаря ей угроз для птиц в наших краях станет меньше.

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