Россети Сибирь в Алтайском крае защищает птиц от поражения электрическим током

Около 8000 птицезащитных устройств установлено на объектах электросетевого хозяйства Россети Сибирь в Алтайском крае. Такие приборы размещаются в местах постоянного обитания птиц, занесённых в Красную книгу, а также на пути сезонной миграции пернатых.

К перелету птиц готовятся не только экологи. Весной детвора готовит для них скворечники, а энергетики — птицезащитные устройства (ПЗУ), к осени эта работа также усиливается.

Опоры и провода воздушных линий электропередачи, несущие нам свет, опасны для пернатых, которые часто используют их для отдыха. Задача ПЗУ — предотвратить гибель диких птиц от поражения электрическим током. В Алтайэнерго реализуется комплексная программа по защите занесённых в Красную книгу редких птиц. Совместно с экологами определён перечень территорий, входящих в зону их обитания — около 40 районов Алтайского края.

Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае. Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае. Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае. Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае. Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае. Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.

Николай Бондаренко,

главный специалист управления производственной безопасности и производственного контроля филиала Алтайэнерго:

— Проблема гибели птиц на линиях электропередачи известная и довольно распространённая. В её решении мы опираемся на международный опыт. Установка ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения током, а потребителей электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых.

Пилотной территорий стал Усть-Калманский район. В 2010 году на участке ЛЭП, расположенном в непосредственной близости к ключевым орнитологическим территориям международного значения, было размещено 570 птицезащитных устройств. Практика показала: в местах установки ПЗУ гибель птиц предотвращается почти на 100%. Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт, наиболее опасные для птиц. Сейчас подобные устройства, которые правильно называются: антиприсадочными ставятся и на линии 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

Установка птицезащитных устройств. Архив компании Россети-Сибирь в Алтайском крае.

Алексей Эбель,

орнитолог , вице-президент Союза охраны птиц России: