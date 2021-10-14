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«Россети Сибирь» в Алтайском крае завершает подготовку энергообъектов к зиме

В филиале ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» все мероприятия по подготовке к зиме выполняются в полном объеме и по графику. В 2021 году на ремонтную программу направлено более 500 миллионов рублей. На эти средства энергетики отремонтировали: 8341 километр линий электропередачи 04, — 110 киловольт (кВ), 531 трансформатор на подстанциях 35−110 кВ; 1581 комплектную трансформаторную подстанцию (КТП); заменили 2 566 опор и 26 372 изолятора.

Подготовка энергообъектов к зиме.
Подготовка энергообъектов к зиме.
ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго»

Все работы на объектах электросетевого хозяйства проводятся для того, чтобы повысить качество и надежность электроснабжения территории в самый сложный период максимума нагрузок на линии электропередачи и подстанции. Основные показатели оценки готовности к отопительному сезону энергокомпании представили на высоком уровне. Минэнерго РФ присвоило «Россети Сибирь» максимальный индекс готовности: ИГС=1.

«Филиалами компании выполнены все условия для получения паспортов готовности, которые ежегодно предприятия энергетического комплекса получают до 1 ноября. Ремонтные работы выполняются согласно намеченным планам, проблемных вопросов нет. На начало октября индекс готовности к отопительному сезону составляет 1. Отработан вопрос по готовности к предупреждению и ликвидации аварий на электросетевых объектах. Для устранения сложных технологических нарушений подготовлены 676 генераторных установок: 593 передвижных и 83 стационарных суммарной мощностью 52,6 МВт. В каждом производственном отделении сформированы мобильные аварийно-восстановительные бригады, оснащенные средствами индивидуальной защиты, инструментом, средствами связи, автомобильной и спецтехникой», — рассказал об итогах подготовки к осенне-зимнему периоду-2021 генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Отдельным пунктом в числе мероприятий по подготовке к зиме выделяется отработка практических навыков персонала в нестандартных, сложных условиях. С начала 2021 года в «Россети Сибирь» проведено 20 426 противоаварийных и противопожарных тренировок. Они проходят совместно с региональными подразделениями МЧС России, территориальными сетевыми организациями и органами местного самоуправления.

В целом на подготовку к зиме и выполнение программ технического обслуживания и ремонта в регионах Сибири и Дальнего Востока направлено 6,96 млрд рублей.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8−800−220−0-220 или посредством портала Светлая страна. рф.

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