Россети Сибирь в открытом диалоге

Перспективы цифровой трансформации энергетики и вопросы технологического присоединения к электрическим сетям обсудили в Бийске участники встречи с директором Алтайского филиала Россети Сибирь Николаем Пантелеевым.

Энергетики создают все условия для того, чтобы процедура техприсоединения была максимально простой и удобной. Один из наиболее действенных и эффективных методов работы с потребителями — диалог на площадке территории обслуживания.

Обсуждение актуальных вопросов, выработка совместных решений, обмен мнениями, изучение опыта и практики работы предприятий, а также презентация проекта цифровой трансформации отрасли в крае — именно так прошла встреча энергетиков с представителями бизнес сообщества, органами местного самоуправления и главами муниципальных районов Алтайского края.

Большой интерес у участников встречи вызвала информация о возможности подачи заявок на технологическое присоединение в электронном виде — через «личный кабинет» на сайте Россети Сибирь или на портале электросетевых услуг «портал-тп.рф». Речь шла и о программе: «Технологическое присоединение под ключ», когда потребитель получает возможность доверить заботы и тонкости проблемы присоединения к электрической сети энергетикам. Все вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая сдачей готового объекта, решают сами электросетевики.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей была представлена услуга «Энергооадвокат». Это личный администратор, который сопровождает действия заявителя на всех этапах, от первой консультации до выполнения обязательств по заключенному договору технологического присоединения.

Представители электросетевой компании рассказали и о дополнительных услугах, которые персонал оказывает в рамках основной деятельности. Профессионалы — энергетики могут качественно провести, например, установку и замену приборов учета электроэнергии, оформление всех необходимых документов. Возможно испытание и измерение электрооборудования, тепловизионное обследование. Предлагается также техническое обслуживание и ремонт электрооборудования любого класса напряжения, проектно-изыскательные работы по внешнему электроснабжению электроустановок потребителей любой сложности. Благодаря современной технической базе, все необходимые мероприятия проводятся качественно и в строго оговоренные сроки, в полном соответствии всем техническим нормам и требованиям.

Еще одна тема встречи — цифровизация отрасли. Это одна из важнейших задач инвестиционной программы компании. Её главная задача — повышение надежности электроснабжения потребителей практически на треть. Новые стандарты обслуживания с применением цифровых технологий также повышают доступность технологического присоединения к электрическим сетям и сокращают потери электроэнергии.