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«Россети Сибирь» защищает птиц от поражения током в Алтайском крае

Защита пернатых — часть экологической программы «Россети Сибирь». В 2021 году специалисты Алтайского филиала энергокомпании установили 180 птицезащитных устройств на линиях электропередачи.

Установка птицезащитных устройств на ЛЭП.
Установка птицезащитных устройств на ЛЭП.
Архив компании «Россети Сибирь»

Большая часть линий электропередачи (ЛЭП) филиала «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» (общая их протяженность превышает 55 тысяч километров) проходит по территории лесов и степей и является привлекательным посадочным местом для птиц. Чтобы обезопасить их от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные и антиприсадочные устройства на ЛЭП — в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов.

— Проблема гибели птиц на линиях электропередачи известная и довольно распространённая. В её решении мы опираемся на международный опыт. Установка ПЗУ позволяет обезопасить птиц от поражения током, а потребителей электроэнергии — от отключений, вызванных коротким замыканием из-за пернатых, — считает Николай Бондаренко, главный специалист управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Алтайэнерго».

В Алтайском крае на линиях электропередачи уже установлено более 8000 таких устройств. В 2010 году пилотной территорией по установке ПЗУ стал Усть-Калманский район. На участке ЛЭП, расположенном в непосредственной близости к ключевым орнитологическим территориям международного значения, было размещено 570 ПЗУ. Практика показала: в местах их установки гибель птиц предотвращается почти на 100%.

Оценив эффективность использования таких устройств, энергетики начали оснащать ими все линии электропередачи напряжением 10 киловольт (кВ), наиболее опасные для птиц. Позже подобные устройства, которые правильно называются антиприсадочными, появились и на линиях 110 кВ. Эта конструкция не позволяет птице садиться на опасную поверхность и тем самым защищает от высокого напряжения.

Повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности «Россети Сибирь» в ближайшие годы.

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