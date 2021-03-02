«Россети» в 2020 году обеспечили электроэнергией 24 учреждения первичной медицинской помощи в Алтайском крае

Это фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, построенные, в том числе, в рамках Национального проекта «Здравоохранение» и краевой программы «Земский доктор». Общая мощность присоединенных объектов составляет 324 кВт. Всего в прошлом году «Россети» подключили более 1000 таких медицинских учреждений в 60 регионах России.

Обеспечение электроэнергией медицинских учреждений. Архив компании «Россети Сибирь»

Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в небольших или отдаленных селах крайне важны для возможности получения жителями быстрой и квалифицированной медицинской помощи. В числе новых потребителей Алтайского филиала компании «Россети Сибирь» — ФАП в селе Кочки Родинского района.

— Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. Пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму и другие обследования. Хочу отметить оперативность и качество работ, проведенных энергетиками в части присоединения к электросетям нового, необходимого жителям села, медучреждения, — комментирует заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев.

Всего в Алтайском филиале «Россети Сибирь» в 2020 году появилось более 2000 новых абонентов. Среди них пять детских садов, центр детского творчества в селе Фирсово, пять школ, 10 крупных производственных предприятий и бытовые потребители.

Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих, персонал компании ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты.

Россети Сибирь напоминает: заявки на технологическое присоединение можно подать через МФЦ (многофункциональные центры), личный кабинет на официальном сайте: www.rosseti-sib.ru или на портале: www.тп.рф. Потребителям предлагаются такие сервисы как: «Энергоадвокат» и «Технологическое присоединение по ключ». По телефону: 8−800−1000−380 операторы контакт-центра ответят на все интересующие вопросы, касающиеся функционирования электросетевого комплекса.