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Потребитель

Россинам начали продавать парашюты для спасения из высотных домов

В России поступил в продажу парашют «Шанс», который поможет спастись в случае ЧП, сообщает РИА «Новости».

Парашют
Парашют
СС0

В пресс-службе холдинга «Технодинамика», который входит в госкорпорацию «Ростех», пояснили, что этот парашют уникальный.

С его помощью даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с высоты девятиэтажки.

«Приобрести „Шанс“ могут юридические лица, поскольку они смогут обеспечить контроль за его эксплуатацией. Продажа частным лицам пока не планируется. Ориентировочная стоимость парашютной системы — 150 тысяч рублей», — уточнили в холдинге.

«Шанс» разработан московским НИИ парашютостроения. В состав системы входят ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов.

Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив максимальную безопасность.

В холдинге подчеркнули, что при создании парашюта используются современные материалы, в частности ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна.

Внедрен и ряд инновационных решений, которые не дадут куполу парашюта сложиться при контакте со зданием. Кроме того, автоматически стабилизируется положение тела прыгающего человека.

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