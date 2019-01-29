Россия, не болей. Эксперты назвали самые продаваемые лекарства

В 2018 году в России чаще всего продавали нурофен, посчитали отраслевые аналитики DSM Group. По количеству проданных упаковок лидируют бактерицидный пластырь и цитрамон, пишет РБК.

Нурофен лидирует в продажах вторй год. В 2018 году его продали на 7,5 млрд руб. Продажи за год выросли на 4,9%.

Самым популярным лекарственным средством по количеству проданных упаковок стал бактерицидный пластырь. На втором месте — цитрамон. Россияне купили 102,2 млн упаковок этого обезболивающего и жаропонижающего препарата.

При этом составляющие цитрамона — парацетамол и ацетилсалициловая кислота — тоже в лидерах по количеству упаковок. Их было продано 56,7 млн и 83,2 млн пачек соответственно.

«Нурофен применяется не только как обезболивающее, но и как жаропонижающее и имеет детскую форму, что приносит ему дополнительные продажи», — объясняет популярность препарата генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Препарат и его аналоги (все лекарства на основе действующего вещества ибупрофен) в лидерах и по мировым продажам.

Препараты от боли лидируют в топе, но при этом самая популярная и продаваемая группа лекарств в России — это лекарства для пищеварительной системы — 18,8% рынка (186,8 млрд руб.).