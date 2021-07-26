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Потребитель

Россия вошла в тройку стран Европы с самым дешевым бензином

Россия вошла в тройку стран Европы с самым дешевым бензином Аи-95, пишет РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Россия уступила только Казахстану — там литр топлива стоит 34,3 рубля, в то время как в РФ — 49,1 рубля.

Однако, при одной из самых низких цен россиянин на среднемесячную зарплату может купить 1002,9 литра бензина.

По рейтингу доступности топлива РФ заняла лишь 16-е место.

По этому показателю Россия опередила Казахстан, Украину и Беларусь. Первое место занял Люксембург, пишет bfm.ru. Там жители могут приобрести 2,6 тыс. литров бензина на зарплату.

В тройке лидеров Норвегия и Австрия. В аутсайдерах — Словакия, Румыния и Украина.

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