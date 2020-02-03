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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

Россия оказалась на втором место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга по доступности бензина для населения, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Заправка. Бензин.
Заправка. Бензин.
СС0

По данным издания, в абсолютных ценах, без привязки к зарплате, наиболее низкие цены на бензин зафиксировали в Казахстане. В пересчете на российскую валюта цена литра 95-го бензина равна 27,7 рубля. Россия же с ценой 45,8 рубля за литр находится на втором месте.

На третьем месте по стоимости бензина среди европейских стран — Белоруссия, четвертое место занимает Украина.

А самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту продается в Нидерландах — 117,7 рубля за литр.

Кроме того, согласно исследованию, Россия заняла 17-е место по доступности бензина, исходя из среднемесячного заработка населения. Жители страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 884 литров 95-го бензина.

Отметим, что при составлении рейтинга использовали данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на середину января 2020 года. Для Украины и Казахстана — по итогам декабря 2019 года, а для Норвегии — по итогам ноября 2019 года. Изменение цен рассчитали в национальной валюте стран.

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