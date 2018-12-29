Россиянам установят «умные» электросчетчики и включат плату за них в тариф

В России начнут повсеместно заменять старые приборы учета электроэнергии на новые, которые сами передают данные о потреблении, защищены от мошенников и могут ограничивать подачу ресурсов неплательщикам. Об этом — новые поправки в закон «Об электроэнергетике», сообщила «Российская газета». Переход на новые приборы учета должен начаться с июля 2020 года.

Обязанность за установку «умного» счетчика снимут с потребителя и перенесут на гарантирующего поставщика или сетевую организацию. Ресурсники обязаны обеспечить «умный» учет электроэнергии в новых домах с 2021 года, с того же срока все субъекты электроэнергетики начнут дистанционный обмен данными, полученными через счетчики. Плату за «умный» прибор учета компании включат в тариф и растянут на долгий срок, чтобы это не было слишком чувствительно для потребителя.

Предполагается, что введение интеллектуального учета позволит сделать плату за потребление более честной: каждое домохозяйство будет платить только за себя, а тот, кто не платит, просто не получит ресурсов. Энергетики, в свою очередь, начнут экономить за счет снижения потерь в сетях, что, по оценкам министра энергетики РФ Александра Новака, сэкономит до 80 млрд рублей в год. Эти средства компании будут вкладывать в обновление инфраструктуры.

Сейчас в России используется около 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, не отвечающих минимальным требованиям интеллектуальной системы учета. По оценкам главы «Россетей» Павла Ливинского, интегрировать их в единую систему невозможно.