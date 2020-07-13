Россиян освободили от оплаты за установку электросчетчиков

Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5−20 тыс. рублей.

Также с россиян сняли ответственность за поверку и обслуживание электросчетчиков. Теперь потребители должны будут следить лишь за сохранностью приборов учета, если они находятся на частной территории, сообщает «РГ» со ссылкой на Минэнерго.

Расходы по установке счетчиков теперь возьмут на себя гарантирующие поставщики и сетевые компании. Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить в многоквартирных и частных домах — обычные или интеллектуальные, пишет bfm.ru.

Нововведения коснутся только приборов учета электроэнергии, на счетчики расхода воды они не распространяются.

Ранее из-за пандемии коронавируса власти России разрешили до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков. При этом за истекший срок проверки штрафы и пени взиматься не будут.