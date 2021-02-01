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Потребитель

Россиян предупредили о подорожании импортных товаров

Увеличение стоимости морских грузовых перевозок начало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

Мужская обувь
Мужская обувь
https://www.instagram.com/clarksshoes/

В ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома — может вырасти не менее чем на 10−15%, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова.

Основатель Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрей Павлов заявил, что компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна-лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от 2 до 10−20%.

Контейнеры

Как пояснил источник агентства в одной из компаний, занимающихся контейнерными перевозками, после окончания выборов президента США в ноябре прошлого года резко повысился спрос на перевозки между этой страной и Китаем — это привело к дефициту контейнеров и судов сначала на этом направлении, а потом и по всему миру, пишет «Росбалт». Китай также ввел новые требования на ввоз грузов в страну, что увеличило время их оформления и еще больше сказалось на доступности контейнеров.

Продукты

Ранее эксперты перечислили продукты питания, которые могут подорожать в этом году.

Прежде всего, речь идет о подорожании зерна — главного источника питания для птиц, свиней и коров. Оно вырастет в цене из-за роста мировых цен и увеличения затрат структур АПК. Это, в свою очередь, приведет к удорожанию не только муки, крупы и хлеба, но также и яиц, молока, мяса. Вслед за ними подорожают бакалея, кондитерские изделия и консервы.

Дороже станут и импортные продовольственные товары — чай, кофе и экзотические фрукты и овощи.

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