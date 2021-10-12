Россиян предупредили о повышении цен на подсолнечное масло

Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнеров о повышении отпускной стоимости на 3,2% со 2 октября.
И некоторые торговые сети уже приняли это подорожание, сообщают «Известия».
При этом, заявляют в Минсельхозе РФ, с начала нынешнего года стоимость подсолнечного масла практически не менялась.
Более того, в министерстве уверены, что объективные предпосылки для значительного роста цен отсутствуют, а «сохранению стабильной ситуации в том числе будет способствовать прогнозируемый рост производства подсолнечника — до 14 млн тонн», пишет «Росбалт».
С 1 сентября в России была введена плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. В соответствующем постановлении правительства РФ указывалось, что подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что «позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке».