Россиян предупредили о повышении цен на подсолнечное масло

Производители подсолнечного масла в России начали повышать расценки на свою продукцию с окончанием действия соглашения о заморозке цен (1 октября).

Так, изготовитель «Олейны» и Ideal уведомил партнеров о повышении отпускной стоимости на 3,2% со 2 октября.

И некоторые торговые сети уже приняли это подорожание, сообщают «Известия».

При этом, заявляют в Минсельхозе РФ, с начала нынешнего года стоимость подсолнечного масла практически не менялась.

Более того, в министерстве уверены, что объективные предпосылки для значительного роста цен отсутствуют, а «сохранению стабильной ситуации в том числе будет способствовать прогнозируемый рост производства подсолнечника — до 14 млн тонн», пишет «Росбалт».

С 1 сентября в России была введена плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. В соответствующем постановлении правительства РФ указывалось, что подсолнечное масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что «позволит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке».