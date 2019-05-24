Россиян предупредили о рисках потерять деньги из-за SMS-сообщений

Сотрудники некоторых банков стали запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для подтверждения личности при обращении в колл-центры, пишет «Коммерсантъ».

Обычно банки используют СМС-коды для подтверждения списания денежных средств, их нельзя называть даже сотрудникам банков. Но кредитные учреждения (среди которых МКБ, ВТБ и «Открытие») отправляют клиентам коды, которые им необходимо называть сотрудникам в офисе при совершении некоторых операций, например, при подключении автоплатежей.

Это бывает не только в случаях, когда клиент приходит в офис банка, но и при обращении в колл-центры.

В Промсвязьбанке, Почта-банке и Тинькофф-банке изданию рассказали, что для подтверждения личности клиента и его согласия на операцию отправляется СМС-сообщение, в котором не только указан код, но и присутствует пометка, что информацию можно озвучивать сотруднику организации. Банки считают технологию безопасной.

Между тем эксперты обеспокоены такой практикой, пишет «Интерфакс».

«Случаи, когда банки просят называть коды из СМС, могут изменить шаблон поведения клиента и сформировать у него понимание, что это норма», — заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

На этом фоне появляются риски из-за новых мошеннических методов с маскировкой под звонки из банков.

В ЦБ не ответили на запрос «Ъ» о рисках применяемой некоторыми банками методикой и целесообразности ее запрета.