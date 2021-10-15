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Потребитель

Россиян призвали закупиться некоторыми продуктами к Новому году уже сейчас

Россиянам назвали продукты к новогоднему столу, которыми стоит запастись уже в октябре.

Красная рыба
Красная рыба
ССО

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова советует соотечественникам заняться закупками продуктов питания к Новому году заранее из-за их возможного подорожания и дефицита.

Эксперт рекомендует купить уже сейчас продукты с длительным сроком хранения, например, алкоголь и консервы, сообщает «Прайм». Мясникова напомнила — продукты питания в декабре обычно растут в цене, а их выбор существенно снижается.

«Мороженую рыбу и мясо в вакуумной упаковке к новогоднему столу можно купить уже сейчас, но только в том случае, если домашние холодильники имеют соответствующие объемы и обеспечивают температуру хранения не выше минус 18 градусов по Цельсию», — уточнила Мясникова.

В список «новогодних» продуктов, которыми лучше запастись заранее, специалист включила сырокопченую колбасу, лососевую икру в виде консервов и майонез, пишет «Росбалт». При этом овощи Мясникова покупать заранее не советует — могут быстро испортиться.

Между тем покупатели продуктов по всему миру должны смириться с высокими ценами. Данный процесс был неизбежен из-за пандемии коронавируса, заявил BBC News глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио.

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