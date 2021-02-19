Россиянам будут перечислять зарплату по-новому

В Центробанке анонсировали пилотный проект по перечислению зарплаты через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова пишет Finance.rambler.ru.

Проект могут начать тестировать в 2022 году, но конкретные сроки будут обсуждаться в марте-апреле этого года.

Скоробогатова отметила, что перед запуском сервиса необходимо придумать механизм, который позволит защитить граждан при краже или смене номера телефона.

«Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли», — отметила зампред ЦБ.