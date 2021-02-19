Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Россиянам будут перечислять зарплату по-новому

В Центробанке анонсировали пилотный проект по перечислению зарплаты через систему быстрых платежей по номерам телефонов, сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова пишет Finance.rambler.ru.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

Проект могут начать тестировать в 2022 году, но конкретные сроки будут обсуждаться в марте-апреле этого года.

Скоробогатова отметила, что перед запуском сервиса необходимо придумать механизм, который позволит защитить граждан при краже или смене номера телефона.

«Когда мы эту тему с участниками рынка прорабатывали, мы задали этот вопрос: а что будет с человеком, если, например, ему перечисляют зарплату по номеру телефона, а у него украли номер телефона или он его поменял, а он ждет деньги, а деньги пришли другому человеку или не пришли», — отметила зампред ЦБ.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость