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Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

На днях стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка. Она действует на территории всей страны. Чтобы ей воспользоваться, оформите бесплатную карту «Мир» в Банке «Левобережный», оплатите ей путевки в детский лагерь, и вам вернется до половины их стоимости.

Банк «Левобережный» (ПАО)
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Когда можно купить путевку?

С 25 мая по 31 августа 2021 года. При этом поездка ребенка может длиться и до 15 сентября.

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Что нужно для получения кешбэка?

1. Оформите карту «Мир» в Банке «Левобережный».

Закажите бесплатную пластиковую карту любым удобным способом — на сайте, по телефону 8−800−3333−555 или в ближайшем офисе банка. Цифровую карту можно оформить в мобильном приложении BL-online. Это полноценная банковская карта, но в онлайн-формате. Она активируется моментально, т. е. ей можно пользоваться сразу после подачи заявки.

Выпуск и обслуживание цифровых и пластиковых карт «Мир» в Банке «Левобережный» абсолютно бесплатны! Помимо кешбэка за детские путевки, вы можете поучаствовать в других выгодных акциях платежной системы «Мир» и в собственной программе лояльности банка. Каждый месяц банк возвращает 1% от суммы всех покупок по карте и 5% - за расчеты в одной из категорий «Сюрприз».

2. Зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности платежной системы «Мир».

3. Оплатите путевку картой на сайте лагеря/туроператора/агрегатора.

3
Когда вернутся деньги?

В течение 5 рабочих дней после оплаты автоматически возвращается 50% от стоимости одной путевки, но не более 20 000 рублей. При этом не надо ничего заполнять и собирать какие-либо документы.

4
Как вернуть деньги, если вы купили путевку в детский лагерь до 25 мая?

Хорошая новость: если вы оплатили путевку до официального запуска программы детского туристического кешбэка, то вы тоже сможете вернуть кешбэк. Для этого нужно будет заполнить заявку на возмещение средств на портале Госуслуг с 15 июня до 31 октября. К заявке необходимо прикрепить чек об оплате путевки.

5
Планируете купить путевки для нескольких детей или отправить одного ребенка на 2 смены в лагерь?

По условиям программы, кешбэк начисляется на одну карту 1 раз, но вернуть часть средств можно за каждую путевку. В этом случае вам нужно оплатить их разными картами «Мир». Например, картами каждого из родителей, кого-либо из родственников или близких. Также можно рассчитаться разными картами одного владельца.

Получить консультацию можно в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8−800−3333−555.

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343.

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