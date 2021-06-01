Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

С 25 мая по 31 августа 2021 года. При этом поездка ребенка может длиться и до 15 сентября.
1. Оформите карту «Мир» в Банке «Левобережный».
Закажите бесплатную пластиковую карту любым удобным способом — на сайте, по телефону 8−800−3333−555 или в ближайшем офисе банка. Цифровую карту можно оформить в мобильном приложении BL-online. Это полноценная банковская карта, но в онлайн-формате. Она активируется моментально,
Выпуск и обслуживание цифровых и пластиковых карт «Мир» в Банке «Левобережный» абсолютно бесплатны! Помимо кешбэка за детские путевки, вы можете поучаствовать в других выгодных акциях платежной системы «Мир» и в собственной программе лояльности банка. Каждый месяц банк возвращает 1% от суммы всех покупок по карте и 5% - за расчеты в одной из категорий «Сюрприз».
2. Зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности платежной системы «Мир».
3. Оплатите путевку картой на сайте лагеря/туроператора/агрегатора.
В течение 5 рабочих дней после оплаты автоматически возвращается 50% от стоимости одной путевки, но не более 20 000 рублей. При этом не надо ничего заполнять и собирать какие-либо документы.
Хорошая новость: если вы оплатили путевку до официального запуска программы детского туристического кешбэка, то вы тоже сможете вернуть кешбэк. Для этого нужно будет заполнить заявку на возмещение средств на портале Госуслуг с 15 июня до 31 октября. К заявке необходимо прикрепить чек об оплате путевки.
По условиям программы, кешбэк начисляется на одну карту 1 раз, но вернуть часть средств можно за каждую путевку. В этом случае вам нужно оплатить их разными картами «Мир». Например, картами каждого из родителей, кого-либо из родственников или близких. Также можно рассчитаться разными картами одного владельца.
Получить консультацию можно в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8−800−3333−555.
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