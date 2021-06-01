Россиянам начали возвращать 50% стоимости путевок в детские лагеря

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Что нужно для получения кешбэка?

1. Оформите карту «Мир» в Банке «Левобережный».



Закажите бесплатную пластиковую карту любым удобным способом — на сайте, по телефону 8−800−3333−555 или в ближайшем офисе банка. Цифровую карту можно оформить в мобильном приложении BL-online. Это полноценная банковская карта, но в онлайн-формате. Она активируется моментально, т. е. ей можно пользоваться сразу после подачи заявки.



Выпуск и обслуживание цифровых и пластиковых карт «Мир» в Банке «Левобережный» абсолютно бесплатны! Помимо кешбэка за детские путевки, вы можете поучаствовать в других выгодных акциях платежной системы «Мир» и в собственной программе лояльности банка. Каждый месяц банк возвращает 1% от суммы всех покупок по карте и 5% - за расчеты в одной из категорий «Сюрприз».

2. Зарегистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности платежной системы «Мир».

3. Оплатите путевку картой на сайте лагеря/туроператора/агрегатора.