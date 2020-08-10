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Россиянам популярно объяснили, почему необходим рост тарифов ЖКХ

Рост тарифов ЖКХ необходим для стабильной работы коммунальных служб — так объяснил повышение стоимости услуг в этой сфере замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

«Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг», — цитирует Королева «Комсомольская правда».

Спикер считает, что цифры в квитанциях россиян растут не критично, лишь на 4% в год. Это обусловлено низким ростом инфляции в стране.

«Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования начнутся аварии», — подчеркнул специалист.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики Ирина Генцлер полагает, что россияне не до конца понимают, за что они платят: «Раздражение людей, которым каждый год приходится платить все больше, понятно. Но, полагаю, оно возникает потому, что народ не видит, за что он платит. А если вникнуть в вопрос, окажется, что большая часть ресурсных компаний не получают достаточно денег для обновления своих сетей».

Даже на оперативную деятельность предприятиям не хватает средств, пишет ura.ru.

Тарифы ЖКХ традиционно повысили 1 июля текущего года.

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