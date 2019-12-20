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Потребитель

Россиянам рассказали, как отличить енотовую шубу от норковой

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору шубы исходя из маркировки контрольным (идентификационным) знаком (КИЗ).

Шуба
Шуба
CCO

В ведомстве подчеркнули, что выбирая изделия из меха (норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и не только), необходимо проверить наличие маркировки.

КИЗ — это бланк строгой отчетности, на микросхеме которого содержится уникальный номер, присваиваемый изделию в процессе маркировки.

«Если изделие отечественного производства, то КИЗ будет иметь зеленый цвет, для импортных меховых изделий — красный. КИЗ может быть вшит в шов изделия с изнаночной стороны, приклеен на вшитый маркировочный ярлык или навешен в петличное отверстие, вешалку или петлю-застежку переда изделия с одноразовой пломбой», — говорится в сообщении.

Убедиться в соответствии КИЗ приобретаемому изделию можно на сайте Центра развития перспективных технологий — оператора системы цифровой маркировки прослеживания товаров.

После ввода уникального номера КИЗ покажут информацию о виде меха, производителе, бренде и стране-производителе.

«Выбирая меховое изделие, внимательно рассмотрите мех, оцените его густоту. Качественное изделие изготовлено из блестящего и густого меха. Качественная шкурка отличается мягкостью и эластичностью, при сжатии или сминании мех быстро восстанавливает первоначальную форму. Хорошее изделие из меха при встряхивании не будет „хрустеть“. Волоски меха прочно держатся, и не отделяются, если слегка ущипнуть шкурку. Обратите внимание на швы, у качественного изделия они практически не прощупываются, аккуратно прошиты, и не имеют следов склейки. Кроме того, мех не должен обладать резким, неприятным запахом, но легкий специфический запах, присущий изделиям из кожи, допустим», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что покупатель может вернуть шубу, если, к примеру, обнаружил несоответствие. Если она не была в носке, сохранила товарный вид и ярлыки.

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