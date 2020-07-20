Россиянам рассказали о пользе и вреде лаваша

Малоземов отметил, что лаваш в какой-то степени более полезный, чем хлеб, и сегодня роллы с его использованием все чаще заменяют привычные бутерброды.
Однако не стоит думать, что это чудесная замена, совсем не несущая вреда здоровью.
«Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20−30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли. Еще один плюс, который можно отметить у лаваша — его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов», — отметил эксперт.
По составу лаваш, если не считать, что в нем меньше сахара, — фактически это то же самое, что белый хлеб. Основу составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются — это скрытый сахар.
В популярности лаваша есть определенная доля маркетинга, отметил Малоземов. То же самое касается, к примеру, бейглов.
«Это такие бублики, на которых иногда подают сэндвичи. По составу это то же самое, что белый хлеб, но звучит моднее, звучит более интересно, за счет этого привлекает. Обманываться этим не стоит», — считает эксперт.