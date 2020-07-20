Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 июля 25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Россиянам рассказали о пользе и вреде лаваша

Ведущий и автор программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» рассказал в интервью радио Sputnik о полезности лаваша.

Лаваш.
Лаваш.
horovaz.ru.

Малоземов отметил, что лаваш в какой-то степени более полезный, чем хлеб, и сегодня роллы с его использованием все чаще заменяют привычные бутерброды.

Однако не стоит думать, что это чудесная замена, совсем не несущая вреда здоровью.

«Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20−30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли. Еще один плюс, который можно отметить у лаваша — его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов», — отметил эксперт.

По составу лаваш, если не считать, что в нем меньше сахара, — фактически это то же самое, что белый хлеб. Основу составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются — это скрытый сахар.

В популярности лаваша есть определенная доля маркетинга, отметил Малоземов. То же самое касается, к примеру, бейглов.

«Это такие бублики, на которых иногда подают сэндвичи. По составу это то же самое, что белый хлеб, но звучит моднее, звучит более интересно, за счет этого привлекает. Обманываться этим не стоит», — считает эксперт.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость