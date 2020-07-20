Россиянам рассказали о пользе и вреде лаваша

Малоземов отметил, что лаваш в какой-то степени более полезный, чем хлеб, и сегодня роллы с его использованием все чаще заменяют привычные бутерброды.

Однако не стоит думать, что это чудесная замена, совсем не несущая вреда здоровью.

«Лаваш полезнее, чем обычный хлеб, максимум на 20−30%, то есть не драматически. В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли. Еще один плюс, который можно отметить у лаваша — его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов», — отметил эксперт.

По составу лаваш, если не считать, что в нем меньше сахара, — фактически это то же самое, что белый хлеб. Основу составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются — это скрытый сахар.

В популярности лаваша есть определенная доля маркетинга, отметил Малоземов. То же самое касается, к примеру, бейглов.