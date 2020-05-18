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Россиянам сообщили об уменьшении ежемесячной накопительной пенсии

Ежемесячный размер накопительной пенсии россиян в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020 годом, следует из законопроекта «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год», разработанного Минтруда РФ.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Изменения в начислениях произойдут из-за того, что со следующего года срок расчета выплаты накопительной части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет, поясняют «Известия».

По данным издания, вся сумма накоплений, которую граждане России смогут начать получать с момента выхода на пенсию, будет делиться на это время, пишет bfm.ru.

Так, если речь идет о сумме 100 тыс. рублей, то ежемесячная накопительная выплата пенсионерам составит 378 рублей, в то время как в 2020 году эта сумма составила бы 387 рублей.

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