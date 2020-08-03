Россиянам упростят оформление субсидий на оплату ЖКХ

Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
В пресс-службе пояснили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода.
Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.
Раньше по правилам для получения субсидии нужно было предоставлять справки о составе семьи, подтверждать документально причины изменения состава семьи. В пояснительной записке к постановлению отмечают, что такой порядок затруднял реализацию права на получении субсидии.