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Россиянам упростят оформление субсидий на оплату ЖКХ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении доступа к субсидиям на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2021 года, сообщает «Интерфакс» со сслыкой на пресс-службу правительства.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Теперь для получения субсидии не придется предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, а также справки об отсутствии задолженности. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В пресс-службе пояснили, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода.

Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

Раньше по правилам для получения субсидии нужно было предоставлять справки о составе семьи, подтверждать документально причины изменения состава семьи. В пояснительной записке к постановлению отмечают, что такой порядок затруднял реализацию права на получении субсидии.

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