Россияне бросились скупать бытовую технику и электронику

В абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале нынешнего года достиг 50 млрд рублей, пишет РБК.
Пик спроса на технику и электронику пришелся на вторую половину прошлого года, и в январе тенденция продолжается.
В целом, отмечается в обзоре, возросли и расходы россиян на розничные товары и услуги — на 23% в годовом выражении, составив в общей сложности 200 млрд рублей, пишет «Росбалт».
Ранее сообщалось, что увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года стало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.
Эксперт прогнозировал, что в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10−15%.