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Потребитель

Россияне бросились скупать бытовую технику и электронику

Траты россиян на электронику и бытовую технику подскочили в январе 2021 года на 70% в годовом сопоставлении, следует из данных статистики эквайрингового бизнеса ВТБ.

Мужчина и телевизор. Потребители.
Мужчина и телевизор. Потребители.
Анна Зайкова

В абсолютном выражении оборот магазинов, специализирующихся на таких товарах, в начале нынешнего года достиг 50 млрд рублей, пишет РБК.

Пик спроса на технику и электронику пришелся на вторую половину прошлого года, и в январе тенденция продолжается.

В целом, отмечается в обзоре, возросли и расходы россиян на розничные товары и услуги — на 23% в годовом выражении, составив в общей сложности 200 млрд рублей, пишет «Росбалт».

Ранее сообщалось, что увеличение стоимости морских грузовых перевозок в конце минувшего года стало влиять на стоимость отдельных категорий импортируемых в Россию товаров.

Эксперт прогнозировал, что в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома и др. — может вырасти не менее чем на 10−15%.

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