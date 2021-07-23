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Потребитель

Россияне бросились скупать кнопочные телефоны

Россияне начали активно скупать кнопочные телефоны, пишет «Коммерсантъ».

Сотовая связь.
Сотовая связь.
rkn.gov.ru

По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7% («Связной») до 26% (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В денежном отношении продажи выросли на 18,8% и 35% соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5−10%.

Причины

Эксперты назвали ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона.

Также роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники.

Немаловажно, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили взор на менее подверженные взлому кнопочные гаджеты, пишет Lenta.ru.

Особое мнение

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин посоветовал для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи.

«Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее», — пояснил он.

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