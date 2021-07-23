Россияне бросились скупать кнопочные телефоны

По подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие 2021 года рост составил от 6,7% («Связной») до 26% (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

В денежном отношении продажи выросли на 18,8% и 35% соответственно. При этом ранее данная категория товаров ежегодно сокращалась на 5−10%.

Причины

Эксперты назвали ряд причин этого явления. Так, на увеличение продаж дешевых телефонов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона.

Также роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники.

Немаловажно, что россияне стали внимательнее относиться к данным в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили взор на менее подверженные взлому кнопочные гаджеты, пишет Lenta.ru.

Особое мнение

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин посоветовал для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи.