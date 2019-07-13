Россияне готовы покупать мороженое в любой кризис

Жители России покупают мороженое один или даже два раза в неделю. Причем в летний период этот показатель достиг 12% от общего числа покупательских операций в торговых сетях.

Такие данные приводит агентство Rate&Goods, которое проанализировало касовые чеки в магазинах с мая по июнь 2019 года.

На фоне всеобщей экономии на товарах и поиске скидок оказалось, что мороженое один из немногих продуктов, пользующихся стабильным спросом. На тысячу приобретенных продуктов доля мороженого составила в среднем 56 раз.

На любовь россиян к мороженому ничто не может повлиять, отметили в агентстве.

Напомним, ранее свои рекомендации по данному продукту дали специалисты Роскачества.

«Если вы достали мороженое из морозилки и оно откалывается, значит, вы выбрали качественный продукт», — отметили они главную особенность.