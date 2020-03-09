Россияне начали запасаться продуктами и туалетной бумагой из-за угрозы коронавируса

Некоторые розничные онайн-сети зафиксировали в феврале рост спроса у россиян на продукты длительного хранения, а также на бытовую химию. Эксперты связывают это с возможной вспышкой эпидемии коронавируса в стране, пишет retail.ru.

Повышенный спрос был зафиксирован в последний месяц зимы в торговых сетях «Утконос», Wildberries и на goods.ru.

К примеру, в «Утконосе» продажи консервов выросли на 67%, круп и макарон — на 55%, напитков — на 25%, замороженных продуктов — на 18%.

По данным Wildberries: в конце февраля спрос на товары для стирки вырос в фантастические 8 раз, на средства для мытья посуды — в 4 раза, на крупы, растворимые супы, лапшу, пюре и консервы — в 3 раза.

Кроме того, продажи туалетной бумаги выросли на 175% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, влажных салфеток — на 241%.

Однако крупнейшие торговые сети — «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Мария-Ра» — пока не отмечают резкой покупательной активности из-за коронавируса. Они зафиксировали лишь рост спроса на отдельные продукты в связи с масленицей.