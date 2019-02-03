Россияне поставили рекорд по количеству ипотечных кредитов в 2018 году

В 2018 году россияне взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей. Это новый исторический максимум, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средняя сумма ипотечного кредита тоже оказалась рекордной: увеличилась за год на 18% и достигла 2,4 млн рублей. Она выросла как в Москве, так и в регионах: 4,2 млн рублей (рост на 7%) и 2,2 млн рублей (рост на 14%) соответственно.

Рост средней суммы в регионах значительно ускорился. За период с 2014 по 2017 годы (4 года) она выросла всего на 12%, а только за один 2018 год — сразу на 14%. В Москве такой тенденции не отмечается. Такой рост средней суммы в регионах приводит к росту закредитованности заемщиков и в будущем может вызвать рост риска, считают авторы исследования.

Они прогнозируют, что объемы выдачи ипотеки в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, даже несмотря на то, что спрос на недвижимость, особенно в регионах, всё ещё не удовлетворен. Эксперты ожидают снижение объема рефинансирования ипотеки, который сильно увеличивал выдачи, но не приводил к сколько-нибудь значимому росту портфеля.

Например, объем выдач ипотечных кредитов в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 38%, а в 2018 по сравнению с 2017 — на 48%. При этом рост объема портфеля куда более скромный: в 2017 году — 12%, в 2018 — 9,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что развитие ипотечного кредитования в стране имеет большой потенциал, поскольку несмотря на высокие темпы роста данного сегмента его доля к ВВП занимает всего 6%. Однако она указала, что важно не допускать формирования пузырей на ипотечном рынке.