Россияне пожаловались Путину на шум от самолетов и последующие панические атаки

По словам активистов, аэропорт Шереметьево изменил маршруты взлета самолетов, которые существовали боле полувека, и установил новые, проходящие над густонаселенными районами.
Со снятием связанных с пандемией ограничений количество полетов значительно возросло, гул от самолетов стоит практически постоянно.
По этой причине жители не могут отдохнуть ни ночью, ни днем. Они страдают от стрессов и панических атак. В соцсетях также появились жалобы пользователей, проживающих поблизости от аэропорта Домодедово. Недовольство выражают и жители районов в окрестностях Внуково.
В Росавиации заявили, что схемы авиамаршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом невозможно полностью исключить шумовое воздействие, пишет News.ru. Районы, где проживают жалобщики, в бесполетную зону не входят.