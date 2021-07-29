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Россияне пожаловались Путину на шум от самолетов и последующие панические атаки

Жители Подмосковья устали от шума круглосуточно летающих над их домами самолетов и пожаловались на ситуацию президенту Владимиру Путину, в Госдуму, региональный парламент, Росздравнадзор и Росавиацию, сообщает «Коммерсантъ».

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

По словам активистов, аэропорт Шереметьево изменил маршруты взлета самолетов, которые существовали боле полувека, и установил новые, проходящие над густонаселенными районами.

Со снятием связанных с пандемией ограничений количество полетов значительно возросло, гул от самолетов стоит практически постоянно.

По этой причине жители не могут отдохнуть ни ночью, ни днем. Они страдают от стрессов и панических атак. В соцсетях также появились жалобы пользователей, проживающих поблизости от аэропорта Домодедово. Недовольство выражают и жители районов в окрестностях Внуково.

В Росавиации заявили, что схемы авиамаршрутов разработаны в строгом соответствии с правилами, при этом невозможно полностью исключить шумовое воздействие, пишет News.ru. Районы, где проживают жалобщики, в бесполетную зону не входят.

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