Россияне рассказали о нехватке импортных продуктов

В отечественных магазинах россиянам чаще всего не хватает экзотических фруктов, итальянских соусов и необычных снеков, свидетельствуют данные опроса онлайн-ритейлера «Самокат», пишет РБК .

Каждому четвертому респонденту не хватает драгонфрутов (питахайя), мангостинов, рамбутанов и других фруктов.

Каждый пятый (19%) рассказал, что не может найти особенные снеки — например, шоколадные батончики с мятным вкусом, чипсы со вкусом пиццы или медовую горчицу.

Еще 12% пожаловались, что не могут найти нужные им итальянские соусы, например, томатный соус и песто. В два раза меньше участников опроса хотели бы видеть на полках японские сладости — екана и пирожные моти, пишет Lenta.ru. Кроме того, 4% недовольны нехваткой острых мексиканских приправ, европейских сыров и морепродуктов.

О своих предпочтениях рассказали 3229 жителей 15 городов России.

Продуктовое эмбарго в России действует с 2014 года, оно стало ответом на санкции западных стран после присоединения Крыма.