Россияне стали чаще брать микрокредиты и больше платить

Россияне стали чаще брать кредитные займы в микрофинансовых организациях (МФО), что привело к росту нагрузки на семейный бюджет. Граждане на обслуживание кредитов тратят четверть своего дохода, свидетельствуют расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишут «Известия».

Размер микрокредита вырос почти вдвое — до 9,9 тыс. рублей. При этом МФО стали реже дать отказы, а значит, чаще выдавать кредиты, чем и объясняется рост долговой нагрузки. Число выданных кредитов выросло на 1%, а общий объем — на 24% (до 9,5 млрд).

По данным ОКБ, в прошлом году заемщик отдавал на обслуживание кредитов 18% своих доходов. Сейчас на это уходит 24% доходов.

Эксперты отмечают, что банки по-прежнему предпочитают клиентов с «хорошей» кредитной историей, отказывая даже в случае небольшой просрочки в прошлом. Именно поэтому россияне стали чаще обращаться в МФО.