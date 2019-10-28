Россияне стали чаще покупать красную икру

Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру, пишет РБК. Розничные цены на деликатес снижаются уже несколько месяцев подряд. Согласно опросам, в 2019 году икру покупали около 33% россиян.

Потребление красной икры за 12 месяцев, с октября 2018-го по сентябрь 2019-го, выросло по сравнению с предыдущим таким же периодом на 22%, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которая отслеживает ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России.

Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.

Красная икра начала дешеветь в рознице еще в конце прошлого года, в декабре цена за 1 кг упала на 3,3% по сравнению с декабрем предыдущего года и составила 3768 руб., свидетельствуют данные Росстата. Снижение цен продолжалось и все девять месяцев 2019 года.

Красная икра. ngs55.ru.

В специализированной рознице, однако, снижения цен не подтверждают. В пик потребительского спроса с сентября по конец декабря лососевая икра традиционно дорожает, но в этом году цена хоть и растет, но плавно, констатирует директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова.

По ее словам, цена зависит от вида лосося: икра кеты сейчас стоит в рознице около 3600−3700 руб. за 1 кг, горбуши — от 3300 до 4000 руб.

По данным Росрыболовства, на 1 октября на Дальнем Востоке было добыто 472,3 тыс. т. Это больше, чем в 2017 году, но после рекордного улова 2018 года лосося на рынок поступит меньше.

Красная икра. СС0

Снижение предложения повлияло на оптовые цены: в сентябре горбуша в опте подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года. Перед Новым годом цены на красную икру традиционно увеличиваются на 15−20%, указывает Кирова.

По ее словам, если цена икры перейдет психологический порог для потребителей в 4 тыс. руб. за кг, этот продукт будет уже не очень интересен покупателю.