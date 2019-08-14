Россияне стали реже есть мясо

Российские покупатели все меньше берут мясо в магазинах. Эксперты связывают это с ростом цен на мясные продукты, пишет РБК.

За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили мясных продуктов на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Аналитики зафиксировали снижение продаж во всех категориях мясных продуктов — от натурального мяса до полуфабрикатов и колбасных изделий. Так, продажи говядины за год снизились на 7%, птицы — на 5,2% (ее доля самая большая на рынке — 38%), свинины — на 3%, сосисок — на 4,4%.

По данным издания, за год все виды мяса подорожали минимум на 3%. Больше всего «подскочила» цена на птицу — на 12%.