Россияне стали серьезно экономить на базовых продуктах и одежде

По данным исследования «Тинькофф Data», россияне урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30−60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, пишет «Коммерсантъ». Причина — заметное отставание темпов индексации прожиточного минимума от продуктовой инфляции.

В первом квартале 2021 года траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги увеличились на 18% год к году. Причина — в росте инфляции. По данным Росстата, только в феврале стоимость продуктов, входящих в потребительскую корзину, выросла на 16% год к году — в два раза выше индексации прожиточного минимума с февраля 2020 года по февраль 2021 года.

Покупка моркови, апельсинов, капусты и хлебобулочных изделий сократилась более чем на 40%, картофеля — на 30%, муки — на 13%. Стали меньше есть мяса: траты на говядину сократились на 25%, свинину — на 13%. При этом увеличились траты на сахар на 18%.

— Сейчас продуктовая инфляция находится на самом высоком уровне за последние пять лет, — комментировал «Коммерсанту» партнер инвестгруппы «Атон» Виктор Дима.

Россияне стали экономить и на одежде. У сети Familia по итогам первого квартала 2021 года увеличилась на 30%, до 8,17 млрд руб.