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Россияне в 2021 году стали больше играть

В России заметно вырос трафик в онлайн-играх, сообщает мобильный оператор билайн. Этому способствует как рост количества игроков, так и улучшение качества мобильного интернета.

Мобильные игры.
Мобильные игры.
СС0

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» и блок по операторскому бизнесу билайн проанализировали трафик на онлайн игры от популярных издательств. Результаты показывают, что общий трафик на мобильные игры за 2021 год вырос в среднем на 35−40%. В декабре традиционно наблюдалось снижение игровой активности, особенно в конце месяца. Также снижение происходило в последние недели августа прошлого года.

Росту популярности мобильных игр способствует сравнительно низкая цена устройств и развитие качества мобильного интернета: за 2021 год билайн увеличил зону покрытия связи четвертого поколения 4G в Алтайском крае. Серьезные улучшения коснулись дачных и коттеджных поселков Барнаула, Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска, городов Славгород, Змеиногорск, райцентра Тальменка.

Новые базовые станции появились как в спальных районах, новостройках, так и в пригороде. В Барнауле улучшения качества связи абоненты могли заметить на железнодорожном вокзале на пл. Победы, в ТЦ «Алтай», на рынке «Янтарный», в районе новой «Ленты» на Власихинской, мебельного центра «Москва» в непосредственной близости с автосалонами, ТРЦ «Европа» и ТЦ «Лето».

«Все проведенные работы увеличили скорость мобильного интернета и позволили большему числу пользователей одновременно активно работать в сети: скачивать объемные файлы, смотреть фильмы и сериалы, общаться по видеосвязи, и, конечно же, играть в мобильные онлайн-игры без задержек. Мы поддерживаем и развиваем качество связи, чтобы каждый из наших абонентов мог с комфортом заниматься тем, что нравится», — комментирует Анатолий Захаров, директор Алтайского отделения билайн.

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