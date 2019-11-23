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Потребитель

Россияне все чаще уходят за покупками в Интернет

Покупка продуктов и товаров через глобальную Сеть становится все более популярной среди россиян. Доля электронных операций составила уже 5% отечественного продовольственного рынка и почти 13% непродовольственного, об этом пишет retail.ru

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По прогнозу исследовательского агентства Data Insight, в 2019 году рост заказов товаров и продуктов через интернет составит в России 41%. В денежном выражении объем рынка достигнет 1,6 трлн рублей. Средний чек онлайн-заказа — 3790 рублей.

Россиян все больше привлекает рынок e-commerce по трем причинам: дешевой стоимости товаров, их быстрой доставки и возможностью обмена не устроившей их покупки. Хотя многие признают, что риски покупки некачественного товара в Сети пока гораздо выше, чем в обычном магазине.

«Онлайн-спрос сдвигается в сторону повседневных покупок с низким средним чеком, снижается стоимость доставки, которая раньше была барьером для недорогих заказов», — отмечает тенденции Борис Овчинников, партнер агентства.

Неслучайно растет в России и количество логистических почтовых центров, которые обрабатывают заказы россиян. В частности «Почта России» начала строить в новосибирском Толмачево большой распределительный складской центр. Он будет предназначен для обслуживания входящей международной интернет-торговли и обработки посылок со всей России.

Площадь центра составляет 50 тыс. кв. метров. Стоимость инвестпроекта — 2,5 млрд рублей.

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