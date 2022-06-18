Россияне жалуются, что не могут активировать смартфоны Samsung

Эксперт подчеркнул, что по параллельному импорту электронику начали ввозить компании, которые раньше ей не занимались.
«Проблема в том, что они не профессионалы и покупают операторские аппараты, которые „залокированы“ на конкретного оператора из той страны, в которой предназначались продажи. Тот же Samsung их разблокировать не может, это нужно делать у оператора», — сказал Муртазин.
По его словам, такие устройства дешевле, поэтому многие импортеры надеются заработать.
«Возникает проблема, что разблокировать их нельзя. Надо заплатить 100 долларов за разблокировку. Продавцы всеми правдами и неправдами эти смартфоны пытаются «всучить покупателям», — добавил Муртазин.
Однако, уточнил аналитик, если купить смартфон Samsung в другой стране, то в России он будет работать. Однако у него не будет гарантии.