18 июня
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Потребитель

Россияне жалуются, что не могут активировать смартфоны Samsung

У россиян возникли проблемы с активацией смартфонов Samsung, завезенных по параллельному импорту. Они «залокированы» на конкретного оператора и стран для продажи, рассказал РБК аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Эксперт подчеркнул, что по параллельному импорту электронику начали ввозить компании, которые раньше ей не занимались.

«Проблема в том, что они не профессионалы и покупают операторские аппараты, которые „залокированы“ на конкретного оператора из той страны, в которой предназначались продажи. Тот же Samsung их разблокировать не может, это нужно делать у оператора», — сказал Муртазин.

По его словам, такие устройства дешевле, поэтому многие импортеры надеются заработать.

«Возникает проблема, что разблокировать их нельзя. Надо заплатить 100 долларов за разблокировку. Продавцы всеми правдами и неправдами эти смартфоны пытаются «всучить покупателям», — добавил Муртазин.

Однако, уточнил аналитик, если купить смартфон Samsung в другой стране, то в России он будет работать. Однако у него не будет гарантии.

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