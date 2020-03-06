Российские авиакомпании ввели возвратные билеты из-за распространения Covid-2019

Чтобы вернуть билет за один рейс, нужно дополнительно заплатить 449 рублей — эту сумму добавят к стоимости любого базового невозвратного тарифа. Также от перелета можно отказаться не позднее 48 часов до вылета.

Раньше возвратные билеты были доступны только для самых дорогих тарифов, пишет polit.ru.

По словам гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова, новую услугу ввели из-за «непрогнозируемой ситуации по распространению коронавируса в мире». Из-за инфекции люди «опасаются планировать отпуска».

5 марта авиакомпания S7 позволила клиентам возвращать билеты из-за ситуации с коронавирусом. При этом будет удерживаться только сервисный сбор в 1 тыс. рублей за один билет по России.

Услуга касается билетов, купленных с 5 марта по 10 апреля. Отказаться от поездки с возвратом денег можно не позднее, чем за 40 минут до вылета.

По предварительным оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году убытки отрасли составляют от $63 млрд до $113 млрд. Окончательная сумма зависит от скорости распространения инфекции.

Из-за коронавсируса Россия прекратила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей.