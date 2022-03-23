23 марта
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Потребитель

Российские магазины «взвинчивают» цены на товары из старых партий

Магазины России начали менять цены на товары из старых партий, передают «Известия».

Обувь.
Обувь.
СС0

Отмечается, что продукция — в том числе одежда, обувь, косметика, техника и средства личной гигиены — дорожает, потому что приостановили работу зарубежные производители.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) утверждают, что рост цен связан с ажиотажным спросом. В ведомстве подчеркнули, что начали тысячи проверок, а также выдали десятки предостережений и предупреждений.

В сети обувных магазинов «Рандеву» «взлет» цен объяснили прекращением поставок обуви из Европы: она составляет примерно 90% ассортимента.

Меняется стоимость как импортных, так и российских товаров. Например, в магазинах Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Love Republic, Sela) товары подорожали на 80%. Это относится даже к вещам, которые в феврале продавали со скидкой.
Основательница марки одежды и аксессуаров Akhmadullina Dreams Алена Ахмалулина также рассказала: цены бренда изменятся примерно на 20%.

В ФАС предполагают, что цены могут снизиться при насыщении рынка дополнительным предложением товара — в частности, благодаря легализации параллельного импорта.

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